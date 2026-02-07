فنزويلا | رئيس البرلمان يتعهد الإسراع بالإفراج عن السجناء السياسيين

وعد رئيس البرلمان الفنزويلي بالتسريع في الإفراج عن السجناء السياسيين المتبقين خلال لقاء مع أقاربهم.

وقال خورخي رودريغيز لعائلات السجناء خارج مركز احتجاز “زونا 7” سيئ الصيت في كراكاس “بحلول يوم الجمعة (13 شباط/فبراير) على أقصى تقدير، سيكونون جميعا أحرارا”.

وجاء اللقاء غداة موافقة أعضاء البرلمان مبدئيا على مشروع عفو يشمل أنواع الجرائم التي استخدمت لسجن المعارضين خلال 27 عاما.

واقترحت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز مشروع القانون معتبرة أنه علامة فارقة على طريق المصالحة، وذلك بعد شهر من غارة أميركية خاطفة أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله لمحاكمته في نيويورك بتهم اتجار بالمخدرات.

وقال خورخي رودريغيز، وهو شقيق الرئيسة، إن النص من شأنه أن “يصلح كل أخطاء” التشافيزية، وهي العقيدة الاشتراكية المعادية للولايات المتحدة التي تبناها الزعيم الراحل هوغو تشافيز وخليفته مادورو.

وتوقع أن يعتمد البرلمان مشروع القانون نهائيا الثلاثاء.

وتابع “بمجرد اعتماد القانون، سيتم إطلاق سراحهم (السجناء) في نفس اليوم”.

المصدر: وكالة يونيوز