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   7 محرم 1448   
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    الخارجية الايرانية: هي آلية جديدة تعرف بإسم “خلية فض النزاع” والهدف منها ضمان أن يكون وقف اطلاق النار في لبنان مستداماً

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