اللواء رضائي: أمريكا مسؤولة عن عدوان الكيان الصهيوني الاستفزازي على لبنان

اكد اللواء محسن رضائي في منشور له على منصة (إكس)، ان الولايات المتحدة، بناءً على مذكرة التفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسؤولة عن عدوان الكيان الصهيوني واعماله الاستفزازية في لبنان، ويجب محاسبتها على ذلك.

وكتب محسن رضائي “قائد الحرس الثوري الإسلامي في فترة الدفاع المقدس (1980-1988)”، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “الولايات المتحدة، بناءً على التفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسؤولة عن عدوان الكيان الصهيوني واعماله الاستفزازية في لبنان، ويجب محاسبتها.

وختم اللواء رضائي منشوره قائلا: “في حال وجود أي تهديد لإيران، سنحاسب الأمريكيين”.

المصدر: قناة العالم