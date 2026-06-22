مقتل شخصين في غارة أميركية على سفينة يُشتبه بتهريبها المخدرات في البحر الكاريبي

قُتل رجلان في غارة استهدفت سفينة يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، فيما نجا ستة أشخاص آخرين من غرق السفينة، وفق ما أعلن الجيش الأميركي الأحد.

وأوضحت القيادة الجنوبية الأميركية أن السفينة كانت “تبحر على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة في منطقة الكاريبي”.

وأفادت القيادة بوجود ستة ناجين، من دون تقديم أي تفاصيل بشأن حالتهم الصحية أو أي خطط محتملة لإنقاذهم.

وأظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود قاربا يتحرك في المياه قبل أن تصيبه قذيفة، ما أدى إلى انفجاره في انفجار هائل.

وبهذه العملية، يرتفع عدد قتلى العمليات الأميركية في منطقة الكاريبي إلى 206 أشخاص منذ انطلاقها في أيلول/سبتمبر، في إطار مكافحة تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر البحر.

ولم تقدّم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أي وقت أدلة دامغة تثبت أن الزوارق المستهدفة كانت منخرطة فعلاً في تجارة المخدرات.

وندّد خبراء ومسؤولون أمميون بما اعتبروه عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

المصدر: أ.ف.ب.