جلسة حكومية في السراي لبحث جدول أعمال من 28 بندا ..وتصريحات لبعض الوزراء حول مواقف قائد الجيش في امريكا

عقدُ مجلسُ الوزراءِ جلسةً عندَ الساعةِ الثالثةمن بعدِ ظهرِ اليوم، في السراي الحكومي، لبحثِ جدولِ أعمالٍ مؤلفٍ من ثمانيةٍ وعشرينَ بندًا.

وقبل الدخول الى الجلسة سئل الوزراء محمد حيدر ونزار هاني وتمارا الزين عن موقف قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في الولايات المتحدة ورش العدو المبيدات في الجنوب.

تعليق وزير العمل محمد حيدر على موقف قائد الجيش في واشنطن وقوله بأن حزب ليس إرهابيًّا.

وزير الزراعة نزار هاني حول كلام قائد الجيش أيضا:

وزيرة البيئة تمارا الزين حول موضوع رش العدو المبيدات في الجنوب.

المصدر: قناة المنار