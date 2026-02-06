الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 16:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    جلسة حكومية في السراي لبحث جدول أعمال من 28 بندا ..وتصريحات لبعض الوزراء حول مواقف قائد الجيش في امريكا

      عقدُ مجلسُ الوزراءِ جلسةً عندَ الساعةِ الثالثةمن بعدِ ظهرِ اليوم، في السراي الحكومي، لبحثِ جدولِ أعمالٍ مؤلفٍ من ثمانيةٍ وعشرينَ بندًا.

      وقبل الدخول الى الجلسة سئل الوزراء محمد حيدر ونزار هاني وتمارا الزين عن موقف قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في الولايات المتحدة ورش العدو المبيدات في الجنوب.

      تعليق وزير العمل محمد حيدر على موقف قائد الجيش في واشنطن وقوله بأن حزب ليس إرهابيًّا.

      وزير الزراعة نزار هاني حول كلام قائد الجيش أيضا:

      وزيرة البيئة تمارا الزين حول موضوع رش العدو المبيدات في الجنوب.

      المصدر: قناة المنار

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 29\1\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 29\1\2026

      مجلس الوزراء يقرّ تعيينات إدارية ومالية بالتزامن مع العدوان على البقاع الغربي

      مجلس الوزراء يقرّ تعيينات إدارية ومالية بالتزامن مع العدوان على البقاع الغربي

      بحث مالي وإصلاحي على طاولة الحكومة

      بحث مالي وإصلاحي على طاولة الحكومة