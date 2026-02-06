سلام ترأس اجتماعا لمتابعة العمل في مرفأ بيروت

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماعا الجمعة ضمّ وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت مروان النفي، المدير العام لمجموعة CMA CGM جو دقاق ومدير محطة الحاويات في الشركة شارلي درزي.

وذلك في تأكيد واضح على التزام الحكومة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء التشغيليين والقطاع الخاص.

وتناول الاجتماع الإجراءات قصيرة المدى والخطط ذات الأولوية الرامية إلى تعزيز كفاءة مرفأ بيروت وزيادة قدرته الاستيعابية، لا سيما في ظل البيئة التنافسية المتنامية بين مرافئ حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد جرى استعراض التحسينات التشغيلية الفورية، والاحتياجات المستمرة على صعيد البنية التحتية، والخطوات المطلوبة لتعزيز دور المرفأ كبوابة تجارية حديثة وموثوقة وقادرة على المنافسة.

وشدّد سلام على أهمية تسريع تنفيذ الإجراءات العملية التي من شأنها تحسين الأداء، والحد من الاختناقات، وترسيخ مكانة المرفأ كأحد الأصول الاستراتيجية الوطني.

المصدر: موقع المنار