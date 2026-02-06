القوات الروسية تدمر 39 مخبأ للقوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة

أعلن رئيس مركز الإعلام في مجموعة القوات الروسية “الجنوبية” فاديم أستافيف، اليوم الجمعة، أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين للمجموعة دمروا خلال يوم واحد 39 مخبأً وموقعًا يحتمي فيه الجنود الأوكرانيون.

وقال أستافيف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: “بواسطة قوات أنظمة الطائرات المسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفكا وسلافيانسك تم تدمير 39 مخبأً وموقعًا يحتمي فيه أفراد القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف أن مشغلي الطائرات المسيرة بالمجموعة دمروا أيضًا ست هوائيات اتصال، ومنصة ستارلينك، وسبع نقاط قيادة للطائرات المسيرة، وثلاثة أنظمة روبوتية أرضية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

المصدر: وكالة سبوتنيك