تقرير مصور | نشاط نيابي مكثّف: ستارلينك تحت مجهر الأمن القومي، الزراعة في صلب النقاش، وإدانة للمبيدات السامة

شهد المجلس النيابي حراكًا لافتًا على أكثر من صعيد، حيث أثارت لجنة الإعلام والاتصالات ملف تهريبة خدمة «ستارلينك» معتبرةً إياها مخاطرة على الأمن القومي تستوجب تحرّكًا أمنيًا ورقابيًا عاجلًا لتعطيلها، فيما عقدت لجنة الزراعة ورشة عمل بحضور وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد، خُصّصت لمناقشة اتفاقية التيسير الزراعي واستيراد البطاطا والقنب الهندي، في ظل التباس لدى المزارعين بانتظار المراسيم التطبيقية.

وتزامن ذلك مع تفاعل قضية رشّ العدو الإسرائيلي مبيدات سامة على مساحات حرجية وزراعية واسعة في الجنوب، حيث عقدت النائبة نجاة صليبا مؤتمرًا صحافيًا استنكرت فيه هذا الاعتداء وشرحت تداعياته الخطيرة على الإنسان والبيئة، فيما ناقشت لجنة المرأة والطفل مشاريع واقتراحات قوانين تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.



المصدر: موقع المنار