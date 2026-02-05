“أشلاء بصناديق مغلقة”.. البرش يفضح فصولاً جديدة من انتهاك كرامة الشهداء بغزة

كتب مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، عبر حسابه على منصة إكس: “أيُّ قانون يجيز إعادة الإنسان أشلاء؟ وصل إلى مجمع الشفاء الطبي قبل قليل 54 جثماناً لشهداء، ترافقهم 66 صندوقاً تضم أشلاء وأعضاء بشرية، جرى الإفراج عنها عبر الصليب الأحمر”.

ليس هذا خبرًا عابرًا، بل لحظة صادمة تختبر ما تبقّى من ضمير هذا العالم.

وأضاف البرش في تدوينته “ليس هذا خبرا عابرا، بل لحظة صادمة تختبر ما تبقى من ضمير هذا العالم. أيُّ مشهد هذا الذي نقف فيه أمام صناديق مغلقة، نبحث داخلها عن ملامح أبنائنا؟ كيف لنا أن نعيد الأسماء إلى الأجساد، ونحن لا نمتلك أدوات الفحص اللازمة، ولا الحدَّ الأدنى من الإمكانات الطبية والجنائية التي تمكننا من التعرّف عليهم أو توثيقهم كما يليق بكرامة الإنسان؟ لسنا أمام أرقام تُسجَّل في تقارير، بل أمام آباء وأمهات، وأبناء وبنات، لكلٍّ منهم اسمٌ وذاكرة وحلم وبيت ما زال ينتظر”.

وتابع البرش “أن يُعادوا أشلاء، وأن تُسلَّم أجسادهم في صناديق، ليس مجرد انتهاك إجرائي، بل جريمة أخلاقية وإنسانية، وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي وُضعت يوما لحماية كرامة الإنسان حيّا وميتا”.

وأشار إلى أنه في مرات سابقة جرى استعادة جثامين شهداء وهي تحمل آثار تشويه وتعذيب، أما اليوم فتُستعاد الأجساد مُجزّأة، “كأن الهدف لم يكن إنهاء الحياة فحسب، بل محو الهوية، وكسر الذاكرة، وإذلال الأحياء قبل الأموات”.

واختتم مدير عام وزارة الصحة في غزة تدوينته بالقول “نحن لا نطالب بالمستحيل، ولا نطلب امتيازا خاصا، نطالب بحقّ بديهي: أن يُعاد الإنسان إنسانا، أن يُحفظ جسده، أن تُصان كرامته، وأن تُحترم القوانين التي يدّعي العالم الالتزام بها. فحين تُداس هذه المبادئ، لا تُهان غزة وحدها، بل تُهان الإنسانية جمعاء”.

“انتهت التدوينة، وانتهى معها الخبر، لأنها لخّصت كل ما يمكن أن يُكتب عن واقع جثامين وأشلاء الشهداء لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي”، قال البرش.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، وصول 54 جثمانا لشهداء فلسطينيين و66 صندوقا تضم أشلاء وأعضاء بشرية إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد أن أفرجت إسرائيل عنها ونقلتها اللجنة الدولية للصيب الأحمر.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن “54 جثمانا لشهداء، و66 صندوقا تضم أشلاء وأعضاء بشرية، وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد إفراج الاحتلال الإسرائيلي عنهم، بواسطة منظمة الصليب الأحمر”.

المصدر: الجزيرة نت