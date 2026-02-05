ميلوني وتبون يؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي

ناقشت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مستجدات خطة “ماتي” وملف الهجرة، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.

وفي الإطار نفسه، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن إطلاق مشروع مشترك مع شركة الكويت للبترول لإنشاء مصفاة حيوية في منطقة بريولو بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 500 ألف طن سنويًا، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية الشركة للتحول نحو إنتاج صناعي أكثر استدامة بيئيًا واقتصاديًا في قطاع الصناعات الكيميائية التابع لها، والمعروف باسم فيرساليس.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة أعلنتها إيني في عام 2024، تهدف إلى خفض إنتاج المواد الكيميائية الأساسية وإعادة هيكلة أنشطتها الصناعية، بما يشمل الإغلاق النهائي لمصانع التكسير في برينديسي وبريولو. وكانت مصانع بريولو قد أوقفت إنتاج المواد العطرية في تموز/يوليو الماضي، فيما تم إغلاق منشآت التكسير في برينديسي خلال ربيع العام نفسه.

ويُشار إلى أن إيني وشركة الكويت للبترول ترتبطان بشراكة سابقة في مصفاة رام بمدينة ميلازو عبر مشروع مشترك متساوي الملكية، فيما تهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز الإنتاج المستدام وتطوير الصناعات الكيميائية منخفضة الانبعاثات.

وعلى صعيد متصل، تشهد مدينة برينديسي تنفيذ مشروع صناعي آخر يتمثل في إنشاء مصنع ضخم لإنتاج بطاريات ليثيوم حديد فوسفات المخصصة لتخزين الطاقة الكهربائية، بالتعاون مع شركة سيري الصناعية، ضمن مشروع مشترك تمتلك فيه إيني 50% من الحصص إلى جانب حصة إضافية. ويستهدف المشروع إنتاج أكثر من 8 جيجاواط/ساعة سنويًا، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة.

المصدر: روسيا اليوم