الرئيس عون وصل الى بيروت بعد زيارة رسمية لاسبانيا التقى خلالها العاهل الاسباني ورئيس الحكومة وشهدت توقيع 3 اتفاقات

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق الى بيروت مساء اليوم، بعدما اختتم زيارة رسمية الى اسبانيا، التقى خلالها العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز.

وتم خلال الزيارة التأكيد على تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين، وعلى مشاركة اسبانيا في مؤتمر دعم الجيش اللبناني الشهر المقبل في باريس، وإمكان مشاركتها مع قوات أوروبية في الجنوب تحت مظلة الأمم المتحدة عند انتهاء عمل قوات “اليونيفيل”، كما تم توقيع 3 اتفاقات بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام