المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: أثبتنا مجددًا أن أجواء الأراضي المحتلة والمنطقة تقع تحت إرادتنا، وتحت سيطرة صواريخ القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية.