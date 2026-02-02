الثلاثاء   
   03 02 2026   
   14 شعبان 1447   
   بيروت 00:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس عون عاد إلى بيروت قادمًا من إسبانيا

      عاد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والوفد المرافق إلى بيروت مساء الاثنين، بعد اختتام زيارة رسمية إلى إسبانيا، التقى خلالها الملك الإسباني فيليب السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

      وخلال الزيارة تم التأكيد على تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين، وعلى مشاركة إسبانيا في مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر الشهر المقبل في باريس، وإمكانية مشاركتها مع قوات أوروبية في الجنوب تحت مظلة الأمم المتحدة عند انتهاء مهمة قوات “اليونيفيل”، كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات بين البلدين.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

      وصول حافلة تقل عددا من المسافرين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الى مجمع ناصر في خان يونس

      وصول حافلة تقل عددا من المسافرين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الى مجمع ناصر في خان يونس

      مراسل المنار: قوات العدو الإسرائيلي تنفذ تفجيرا في بلدة كفركلا جنوب لبنان

      مراسل المنار: قوات العدو الإسرائيلي تنفذ تفجيرا في بلدة كفركلا جنوب لبنان