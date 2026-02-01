الأحد   
    لبنان

    مستشفى البتول استنكرت أي تهديد أو استهداف يطال المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي

      استنكرت إدارة مستشفى البتول – الهرمل، في بيان لها الأحد، “بأشدّ العبارات أي تهديد أو استهداف يطال المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، لما يشكّله ذلك من انتهاك فاضح للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، ومسّ مباشر بحق الإنسان في العلاج والحياة”.

      وأكدت الإدارة “تضامنها الكامل مع الكوادر الطبية والتمريضية”، وحيّت “جهودهم وتضحياتهم في أداء رسالتهم الإنسانية رغم كل الظروف والتحديات”. وأضافت أن “المستشفيات ستبقى ملاذًا آمنًا للمرضى، وستواصل رسالتها الطبية والإنسانية بعيدًا عن أي شكل من أشكال الترهيب أو الضغط”.

      المصدر: موقع المنار

