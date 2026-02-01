“نقابة أصحاب المستشفيات” دانت تهديد العدو لمستشفى الشهيد صلاح غندور: خرق للقانون الدولي

أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان لها الأحد، شجبها للتهديدات التي تطاول أي مستشفى، باعتبارها خرقًا للقانون الدولي وكل المواثيق المتعارف عليها، مؤكدة إدانتها للتهديدات الإسرائيلية التي طاولت مستشفى الشهيد صلاح غندور.

وناشدت النقابة “المجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية التحرك لحماية القطاع الصحي وطواقمه، عملًا بالاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، التي تنص على وجوب حماية المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين فيها بشكل صارم أثناء النزاعات المسلحة، وفي جميع الأوقات، لضمان تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام