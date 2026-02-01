“مستشفى الشيخ راغب حرب” استنكر التهديدات الصهيونية لمستشفى الشهيد صلاح غندور

استنكرت إدارة “مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في النبطية”، في بيان لها الأحد، “التهديدات الصهيونية الأخيرة التي تعرّض لها مستشفى الشهيد صلاح غندور، والتي تُشكّل اعتداءً صارخًا على القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وانتهاكًا فاضحًا لقدسية المرافق الطبية ودورها المحايد في خدمة الإنسان”.

وأكد البيان أن “استهداف المستشفيات وتهديد العاملين فيها يُعدّ جريمة إنسانية وأخلاقية مكتملة الأركان، لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، ويكشف عن نهجٍ ممنهج قائم على استخفاف واضح بالقيم الإنسانية وبأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني”.

وأشاد البيان “بالتضحيات الجسيمة التي قدّمها ويقدّمها العاملون في مستشفى الشهيد صلاح غندور، في خدمة أبناء وطنهم رغم الظروف الصعبة والتحديات المتراكمة، ولا سيّما الحروب والاعتداءات السابقة التي تعرّض لها المستشفى، والتي أظهر خلالها مستوى رفيعًا من الوطنية والإنسانية منذ التحرير وحتى يومنا هذا، حيث شكّل على الدوام ملاذًا آمنًا للمرضى ورمزًا للصمود والعطاء في أحلك الظروف”. وحيّا “الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية كافة على ثباتهم وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني والمهني، رغم التهديدات والمخاطر”.

وشدد البيان على أن “المستشفيات ستبقى عنوانًا للرحمة وحصنًا للحياة، ولن تنال منها التهديدات ولا سياسات الترهيب، وسيبقى العاملون فيها شهودًا على إنسانية لا تُهزم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام