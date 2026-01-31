الحكومة الأمريكية تدخل إغلاقًا جزئيًا بعد تعثر ميزانية 2026

دخلت الحكومة الأمريكية، اليوم السبت، في حالة إغلاق جزئي بعد انقضاء الموعد النهائي للتمويل عند منتصف الليل دون مصادقة الكونغرس على ميزانية عام 2026.

وبدأ الإغلاق في تمام الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلا أنه من المتوقع أن يكون محدود التأثير، مع استعداد مجلس النواب للتحرك مطلع الأسبوع المقبل للتصديق على اتفاق دعمه مجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر حزمة إنفاق جديدة بأغلبية 71 صوتًا مقابل 29، بدعم من الحزبين، وذلك بعد أن بدا من المستبعد أن يوافق الكونغرس على اتفاق يضمن استمرار تمويل العديد من القطاعات بعد الموعد النهائي.

وجاء الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ نتيجة تفاهم بين الرئيس دونالد ترمب والسيناتورات الديمقراطيين، الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك، بعد حادث مقتل مواطنين أمريكيين اثنين على يد عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس.

ويشمل الاتفاق اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

وبما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي سبق أن وافق عليها مجلس النواب، سيتعين عرضها مجددًا على الأخير قبل اعتمادها النهائي المحتمل، ولا يزال غير واضح ما إذا كان مجلس النواب سيوافق على النسخة الجديدة.

