في إيران جهوزية عالية لإحياء مراسم تشييع السيد القائد مع استعداد لمواجهة أي حماقة من العدو

مراسلنا محمد حسن قاسم يطلعنا على آخر التطورات من طهران. المصدر: موقع المنار