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    تقارير مصورة

    في إيران جهوزية عالية لإحياء مراسم تشييع السيد القائد مع استعداد لمواجهة أي حماقة من العدو

    مراسلنا محمد حسن قاسم يطلعنا على آخر التطورات من طهران.

    المصدر: موقع المنار

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