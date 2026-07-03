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    بالصورة | راية مقام الإمام الحسين (عليه السلام) تغطي جثمان سماحة الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي

      غطت راية مقام الامام الحسين عليه السلام جثمان سماحة الامام الشهيد علي الخامنئي.

      المصدر: موقع المنار

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