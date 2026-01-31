روسيا | موسكو تشهد أكبر تساقط للثلوج منذ أكثر من 200 عام

واجه سكان العاصمة الروسية موسكو هذا الشهر أكبر تساقط للثلوج منذ أكثر من 200 عام، حيث غطت الثلوج المدينة بشكل كثيف، ووصل ارتفاع أكوامها إلى نحو 60 سنتيمترًا في بعض المناطق، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية بجامعة موسكو الحكومية.

وأظهرت المشاهد المتداولة السكان وهم يكافحون لشق طريقهم عبر الشوارع المغطاة بالثلوج، فيما شهدت حركة المرور تأخيرات كبيرة وازدحامًا خانقًا، كما أضرت الثلوج بالسيارات والمواصلات العامة، وأجبرت بعض الأهالي على إزالة الثلوج بأنفسهم قبل التحرك.

وأوضح المرصد أن هذه الكمية القياسية من الثلوج نتجت عن أعاصير واسعة النطاق مرت فوق موسكو، مصحوبة بجبهات جوية حادة. وأكدت هيئة الأرصاد أن كمية الهطول المسجلة بلغت نحو 92 ملم بحلول 29 كانون الثاني/يناير، وهو أعلى مستوى لها منذ 203 سنوات، مشيرة إلى أن الثلج يتكون بشكل أساسي من الهواء، ما يجعل تراكمه على الأرض أكبر بكثير من القياسات العلمية للهطول.

وعلى الرغم من الصعوبات، عبّر بعض السكان عن استمتاعهم بالثلوج، مستفيدين من الملابس الشتوية الدافئة، وممارسين نشاطات ترفيهية مثل المشي مع الكلاب أو التزلج في المناطق المفتوحة، مؤكدين أن الثلوج تضفي جوًا من البهجة على فصل الشتاء في موسكو، رغم التحديات اليومية التي تفرضها على التنقل والحياة اليومية.

وشهدت مناطق أخرى من روسيا، مثل كامتشاتكا في أقصى الشرق، خلال الشهر نفسه عواصف ثلجية هائلة أدت إلى شلل جزئي لحياة المدينة، مع تراكم الثلوج حتى الطابق الثاني من المباني، واضطرار السكان لشق طريقهم وسط الطرق المغطاة بالكامل.

