فرنسا | طاقم Crew-12 يستعد للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية وسط تنسيق دقيق مع مهمة أرتميس 2

طاقم Crew-12 يستعد للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية وسط تنسيق دقيق مع مهمة أرتميس 2

تستعد وكالة ناسا لإطلاق طاقم مهمة Crew-12 إلى محطة الفضاء الدولية خلال الأسابيع المقبلة، في عملية يجري تنسيقها بدقة مع الاستعدادات الجارية لإطلاق مهمة أرتميس 2 القمرية، التي تأجل موعدها بسبب توقعات بطقس شديد البرودة في موقع الإطلاق بولاية فلوريدا.

ويضم طاقم Crew-12 أربعة رواد فضاء هم: جيسيكا مير قائدة المهمة من ناسا، وجاك هاثاواي الطيار من ناسا، وصوفي أدينو اختصاصية المهمة من وكالة الفضاء الأوروبية، وأندريه فيدياييف اختصاصي المهمة من وكالة روسكوسموس. ومن المقرر أن تنطلق المهمة من مركز كينيدي الفضائي في أقرب وقت ممكن في 11 فبراير/شباط، مع احتمال تأجيلها تبعًا لجدول أرتميس 2.

وخلال مؤتمر صحفي في مركز جونسون الفضائي في هيوستن، أوضحت جيسيكا مير أن الطاقم سيجري مجموعة واسعة من التجارب العلمية والعروض التقنية على متن محطة الفضاء الدولية، مع تركيز خاص على تجارب فسيولوجية تتعلق بصحة العظام والعضلات، ووظائف القلب والدورة الدموية، وتأثيرات الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان. كما عبّرت عن حماس الطاقم لإطلاق مهمة أرتميس، مشيرة إلى احتمال إجراء اتصال مباشر مع رواد مهمة القمر في حال تزامن وجود الفريقين في الفضاء.

من جهتها، اعتبرت صوفي أدينو أن مشاركتها في المهمة تمثل لحظة ملهمة، مستذكرة إطلاق أول رائدة فضاء فرنسية كلودين إينيغريه عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، وهو الحدث الذي شكّل دافعًا لها للسير في هذا المسار. وأكدت أن الإلهام متاح للجميع بغض النظر عن الجنس، وأن مشاركة هذه التجربة قد تشجع آخرين على تحقيق طموحاتهم. كما شددت على أن العمل في محطة الفضاء لا يقتصر على البحث العلمي، بل يشمل أيضًا مهام الصيانة والتعامل مع حالات الطوارئ، ما يتطلب مهارات متعددة تتراوح بين الإصلاح التقني والتدريب الطبي والإطفائي.

ويأتي هذا الاستعداد في وقت أعلنت فيه ناسا تأجيل أقرب موعد محتمل لإطلاق أرتميس 2 إلى 8 فبراير/شباط، بسبب توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قد تنتهك شروط الإطلاق الآمن. وأكدت الوكالة أن الطاقم القمري لا يزال في الحجر الصحي بهيوستن، وأن أنظمة التسخين والتهوية في مركبة أوريون جاهزة للتعامل مع الطقس البارد.

وأوضح كين باورسوكس، أحد مسؤولي إدارة عمليات الفضاء في ناسا، أن الفرق الفنية عملت بعناية لتنسيق المهمتين معًا وتفادي أي تعارضات كبيرة في الجدول الزمني. وأضاف أن هناك احتمالًا لأن يحظى طاقم Crew-12 بفترة تواجد متزامنة في الفضاء مع طاقم أرتميس، وهو أمر لقي ترحيبًا كبيرًا من رواد محطة الفضاء الدولية.

وتُعد صوفي أدينو ثاني امرأة فرنسية تسافر إلى الفضاء، في محطة جديدة في تاريخ المشاركة الفرنسية في المهمات الفضائية المأهولة.

المصدر: وكالة يونيوز