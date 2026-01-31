السبت   
    لبنان

    مياه الجنوب لمشتركيها في محطة تفاحتا: انخفاض التغذية بعد تضرر خط الخدمات من الغارات ونبذل جهوداً مضاعفة لاستكمال التغذية

      أعلنت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في بيان، إلى “المشتركين المستفيدين من محطة آبار تفاحتا، عن انخفاض التغذية بالمياه بسبب تضرر خط الخدمات العامة الكهربائي الذي يغذي محطة آبار تفاحتا، إثر الغارات الاسرائيلية الاخيرة”.

      واشارت الى انها “تبذل جهوداً مضاعفة لاستكمال التغذية بالمياه، لكنها لا يمكنها في الوقت نفسه ضمان استمرار التغذية الكهربائية الخارجة عن ارادتها وصلاحياتها، علماً أنها تبادر الى تشغيل المولدات لتغطية انقطاع التيار الكهربائي، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية الكافية من المياه لتغذية كافة المدن والبلدات التي تستفيد من محطة آبار تفاحتا”.

      وتمنت على “المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الاقصى، لحين استعادة التغذية بالمياه كالمعتاد”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القيادة المركزية الأمريكية: نحث الحرس الثوري الإيراني على تجنب أي مخاطر على الملاحة أثناء مناوراته بمضيق هرمز

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

      الاحتلال يطلق النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

