غارات إسرائيلية على مخيم المغازي وخان يونس وزوارق حربية تستهدف الصيادين

في جديد الاعتداءات على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أسفرت غارات جوية عن استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم في مخيم المغازي وسط القطاع.

كما تسببت غارات أخرى في إصابة عدد من النازحين إثر استهداف خيمة في مواصي خان يونس، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة.

وشهدت مدينة رفح إطلاق نار وغارات جوية متفرقة، وسط مزاعم إسرائيلية بأنها استهدفت مسلحين، من دون تأكيد فلسطيني لهذه الادعاءات.

المصدر: موقع المنار