العلامة فضل الله: ليكن صوت المحبة والوحدة أقوى من كل العصبيات الطائفية

قال العلّامة السيّد علي فضل الله، خلال استقباله وفد “تجمع معاً حول السيدة مريم” برئاسة ناجي الخوري، “هذا هو لبنان الذي نطمح إليه، لبنان الرسالة والمحبّة، وأن يكون نموذجًا في قدرة الأديان على التلاقي والتعايش معًا”.

ولفت السيد فضل الله إلى “أهمية السيدة مريم، ولا سيّما القيم التي تحملها من طهرٍ ومحبّةٍ وإيثارٍ وتضحية”، مؤكدًا أنّ” وطننا أحوج ما يكون اليوم إلى الالتقاء على هذه القيم الإنسانية والأخلاقية والإيمانية”.



كما توجّه إلى الوفد مقدّرًا “الجهود التي يبذلونها، والروحية الوطنية والإنسانية التي يحملونها، رغم العوائق والحواجز والصعوبات التي قد تعرقل هذا العمل الوطني والوحدوي”، داعيًا إيّاهم إلى” الاستمرار في مسيرتهم، وعدم الإحباط أو اليأس، وأن يبقى صوت الوحدة والمحبّة أقوى من كل الأصوات المنفّرة التي تسعى إلى شرذمة الوطن عبر إثارة النعرات، واعتماد الخطاب المتوتّر، وشدّ العصب الطائفي والمذهبي والسياسي، ونشر ثقافة العصبيّة والانقسام واستثارة الغرائز”.



وقال “تعالوا إلى الكلمة الطيّبة التي تفتح العقول والقلوب، ولا تكونوا صدى للآخرين بل كونوا أنتم، لأنّ مشروعكم هو مشروع الوحدة، وهو سينتصر على كل المشاريع الأخرى. فلبنان وُجد لجميع أبنائه، وهو رسالة في التنوع والتلاقي، وعلينا أن نحفظه وألّا نسمح للمصطادين في الماء العكر بالنفاذ إليه وتخريبه”.



هذا وأعرب عن “أسفه لما شهدناه من سجالات وعرضات شعبوية في المجلس النيابي”، متمنيًا أن تكون الكلمات والمواقف “مبنيّة على أسس تحفظ هذا الوطن”، داعيًا إلى “عقلنة الخطاب، ولا سيّما في ظلّ ما تشهده المنطقة من إعادة رسم خرائط”، مؤكّدًا أنّ” لبنان ليس بمنأى عن هذه التطورات”.



وفي مستهلّ اللقاء، تحدّث ناجي الخوري باسم الوفد، شاكراً له حُسن الاستقبال، ومشيدًا بمواقفه التي “تُسهم في تعزيز الحوار الإسلامي-المسيحي”، مؤكّدًا أنّنا نعيش” مرحلة صعبة تتطلّب من الجميع العمل على توثيق أواصر الوحدة بين المكوّنات اللبنانية، وتعزيز ثقافة المحبّة والتسامح والحوار والاحترام المتبادل، بدلًا من ثقافة الحقد والتعصّب”.





المصدر: الوكالة الوطنية