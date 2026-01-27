الثلاثاء   
   27 01 2026   
   7 شعبان 1447   
   بيروت 22:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    مستوطِنة تكشف أكاذيب الإعلام العبري عن إيران

    تزوير مفضوح: مستوطِنة تكذّب رواية إعلامية ادّعت مقتلها في إيران

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تقرير مصور | ميزانية نتنياهو على حافة السقوط

    تقرير مصور | ميزانية نتنياهو على حافة السقوط

    تقرير مصور | الفلسطينيون يطالبون بالإسراع في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح

    تقرير مصور | الفلسطينيون يطالبون بالإسراع في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح

    إيران متمسكة بالدبلوماسية ومستعدة للتصدي لأي تهديد

    إيران متمسكة بالدبلوماسية ومستعدة للتصدي لأي تهديد