عربي وإقليمي

صافرات إنذار في القدس وتل أبيب ومستوطنات الضفة إثر إطلاق صواريخ من اليمن وقطاع غزة

شهدت مناطق القدس المحتلة وتل أبيب، إضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية، إطلاق صافرات الإنذار، بالتزامن مع توقف الرحلات الجوية في مطار “بن غوريون” الرئيسي.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول اعتراضه.

وفي الوقت ذاته، زعم الجيش الإسرائيلي عن اعتراض قذيفتين أطلقتا من جنوب قطاع غزة باتجاه منطقة “غلاف غزة”.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوية اعترضت إحدى القذائف، في حين سقطت قذيفة أخرى داخل منطقة “غلاف غزة” بعد إطلاقهما من القطاع.

المصدر: موقع المنار