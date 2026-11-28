القوات اليمنية: الطيران الحربي السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 86 غارة استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات عدة وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء