مباحثات تركية – قطرية ولقاء مع حماس في الدوحة حول تطورات غزة

أجرى نائب وزير الخارجية التركي، موسى قولاقلي قايا، الأحد، مباحثات سياسية مع مسؤولين قطريين، والتقى وفدًا من حركة “حماس”، في الدوحة، لبحث التطورات الإقليمية، وفي مقدّمها الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان عبر منصة “إكس”، أن قولاقلي قايا التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وبحث معه القضايا الإقليمية الراهنة.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن نائب وزير الخارجية التركي استعرض مع وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وفي سياق متصل، عقد قولاقلي قايا لقاءً مع رئيس مجلس شورى حركة “حماس” محمد إسماعيل درويش، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في قطاع غزة والجهود الدولية المبذولة لمعالجة القضية الفلسطينية، وفق ما أعلنت الخارجية التركية.

المصدر: وكالة الأناضول