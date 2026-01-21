فون دير لاين: غرينلاند موقع استراتيجي ومصيرها بيد شعبها

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر غرينلاند منطقة استراتيجية مهمة في العالم، مشيرة إلى موقعها الجغرافي الحيوي ومواردها الطبيعية الغنية.

وقالت فون دير لاين: “غرينلاند ليست مجرد أرض ذات موقع جغرافي بالغ الأهمية، بل هي أيضًا منطقة غنية بالموارد الحيوية، وتمثل نقطة استراتيجية على الطرق البحرية العالمية الناشئة”، مضيفة أن “مصير غرينلاند يجب أن يبقى حصريًا بيد شعبها”.

وفي تعليق على الوضع، صرح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بأن أي تحرك عسكري أمريكي ضد غرينلاند سيعني “نهاية حلف الناتو”.

وتأتي تصريحات فون دير لاين في وقت حساس، بالتزامن مع استعداد ترامب لزيارة منتدى دافوس الاقتصادي، حيث تناقلت وسائل الإعلام الغربية أن الرئيس الأمريكي يعتزم إعادة طرح قضية غرينلاند في سياق رؤيته الجيوسياسية للسيطرة على القطب الشمالي والمسارات البحرية المستقبلية.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته إلى سويسرا: “ستكون هذه رحلة مثيرة. لا أعرف على الإطلاق ما الذي سيحدث، لكنني واثق تمامًا من أن الزيارة ستكون ناجحة للغاية”. وأضاف الرئيس الأمريكي، في تصريحاته الأخيرة، تحذيرًا شديد اللهجة لأوروبا، مهددًا بأن أي إجراءات تتخذها ضد الولايات المتحدة “سترُد عليها كالرصاص الطائش”.

المصدر: روسيا اليوم