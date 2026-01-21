مدفيديف: ترامب يسعى لضم غرينلاند ويرغب في نقش اسمه في التاريخ

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “يستعجل في إنهاء مسألة غرينلاند ليترك بصمته في سجل التاريخ”.

وكتب مدفيديف في صفحته على “تلغرام”: “السؤال الأهم هو الثمن الذي يكون الرئيس الأمريكي مستعدًا لدفعه لتحقيق هذا الهدف. تصفية حلف الناتو ليست مثل اختطاف زعيم أجنبي في دولة ضعيفة، فهل سيسمح ترامب لنفسه بذلك؟”.

وأضاف: “الرئيس الأمريكي يبدو مصممًا على ضم غرينلاند، رغم أن الجميع يصفون بشغف كيف أنه يطمح للحصول على قطعة أرض ضخمة، ثم يضعف أوروبا العجوز. ترامب يسعى بسرعة لتحقيق هذا الهدف قبل نفاد وقته، ليكتب اسمه بحروف ذهبية في سجلات التاريخ”.

وفي تعليقه على المقارنة بين الأزمة الأوكرانية والوضع حول غرينلاند، قال مدفيديف إن “روسيا استعادت أراضيها عبر استفتاء شعبي سبق العمل العسكري، بينما وضع غرينلاند مختلف تمامًا بالنسبة للولايات المتحدة”.

وأكد أن غرينلاند “لم ترتبط بالولايات المتحدة قط، رغم محاولات الأخيرة المتكررة لشرائها”، مضيفًا أن الأوروبيين سيواصلون جهودهم لإقناع ترامب بترك الجزيرة تحت سيطرة الدنمارك.

المصدر: روسيا اليوم