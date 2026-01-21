الاحتلال ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا ويقصف مناطق في خان يونس

واصل جيش الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، اعتداءاته على قطاع غزة، حيث أقدم على نسف مبانٍ سكنية في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبًا، ومحيط مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر ميدانية بأن آليات الاحتلال فجّرت عددًا من المباني السكنية داخل مناطق انتشارها، فيما أطلقت المدفعية قذائفها باتجاه الأحياء الشرقية لخان يونس، وسط تحليق مكثف للطيران المعادي. كما أطلقت مروحية تابعة للاحتلال نيرانها باتجاه منطقة دير البلح في وسط القطاع.

وكان الاحتلال قد صعّد، يوم أمس، من عمليات النسف والتدمير داخل مناطق توغله جنوب شرقي خان يونس، في إطار سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها منذ بدء العدوان.

وفي السياق، أكدت حركة حماس في بيان لها أن الاحتلال واصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار على مدى مئة يوم، مشيرة إلى سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، نتيجة الاستهدافات المباشرة داخل ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، إلى جانب تنفيذ مئات عمليات النسف والتجريف واعتقال مدنيين وصيادين.

إنسانيًا، حذرت وزارة الصحة في غزة من تفاقم الأوضاع الكارثية، مع تسجيل وفيات جديدة بين الأطفال بسبب البرد القارس، في ظل انعدام مقومات الإيواء ومنع الاحتلال إدخال وسائل التدفئة والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

المصدر: وكالة الأناضول