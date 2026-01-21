مسؤولان روسيان: إصابة 8 أشخاص في هجوم أوكراني بمسيّرات على جنوب روسيا

قال مسؤولان روسيان، الأربعاء، إن طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت بلدات في جنوب روسيا، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص ودفع السلطات إلى إجلاء عدد من السكان.

وأوضح حاكم جمهورية أديجيا في شمال القوقاز، مراد كومبيلوف، أن طائرة مسيّرة قصفت مبنى سكنيًا في بلدة بمنطقة تخطموكايسكي، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، بينهم طفل، مشيرًا إلى نقل سبعة من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف كومبيلوف، في منشور على منصة “تيليغرام”، أن الهجوم تسبب أيضًا في اشتعال النيران في ما لا يقل عن 15 مركبة.

من جهته، قال حاكم منطقة كراسنودار، فنيامين كوندراتيف، إن طائرة مسيّرة سقطت قرب مبنى سكني في بلدة تقع جنوب المركز الإقليمي الرئيسي لكراسنودار، ما استدعى إجلاء سكان المبنى وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة.

المصدر: رويترز