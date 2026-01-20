سلام: الحكومة اللبنانية مستعدة لتوفير التسهيلات لتشجيع الاستثمارات

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، “استعداد الحكومة اللبنانية لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد”.

وجاء كلام سلام خلال لقائه عددًا من المسؤولين التنفيذيين في شركات دولية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقد التقى سلام على التوالي رئيس مجلس إدارة شركة CCC، سامر خوري، والرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، يوجين ويليمسن، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة Menzies Aviation، حسن الحوري.

وخلال هذه اللقاءات، جرى البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، إضافةً إلى سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: موقع المنار