    لبنان

    سلام التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على هامش “المنتدى الاقتصادي” في دافوس

      التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة الطارئة، توم فليتشر، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي – دافوس.

      وجرى عرض شامل للوضع الإنساني في لبنان، ولا سيّما في المناطق المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي، وفي المناطق التي تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.

      وتمّ البحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية لضمان “استمرارية المساعدات الإنسانية وتوجيهها بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية للحكومة”.

      وقد شدّد الطرفان على “أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات أكثر استدامة”.

      المصدر: موقع المنار

