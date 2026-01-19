الإمارات توقع اتفاقًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار، ما يجعل الهند أكبر مستورد للغاز من الإمارات.

وأوضحت شركة “أدنوك للغاز” في بيان أن العقد الموقع مع شركة “هندوستان بتروليوم المحدودة” (HPCL) ينص على توريد 0.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا على مدى عشر سنوات، بقيمة تقديرية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.

وأضاف البيان أن هذا الاتفاق “يرفع القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها أدنوك للغاز إلى أكثر من 20 مليار دولار”، ويجعل الهند “أكبر مستورد للغاز من الإمارات”.

وبحسب البيان، ستقوم أدنوك للغاز بحلول عام 2029 بتوريد ما يصل إلى 15.6 مليون طن سنويًا، منها 3.2 ملايين طن للشركات الهندية، ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي التوريدات.

وتم توقيع العقد على هامش زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى نيودلهي، حيث التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ورحب الجانبان بنمو التجارة بين البلدين منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 2022، وتعهدا برفع حجمها إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032، وفق بيان صادر عن الحكومة الهندية.

كما تعهد الطرفان بـ”العمل معًا على اتفاق إطار لشراكة استراتيجية في مجال الدفاع وتوسيع التعاون” في هذا القطاع.

المصدر: أ.ف.ب.