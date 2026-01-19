أوكرانيا تؤجل طلب طائرات مسيرة ألمانية بعد إخفاقها في الاختبارات الميدانية

أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن أوكرانيا قررت تأجيل طلب طائرات مسيرة هجومية إضافية من شركة “هيلسينغ” الألمانية، بعد فشلها في الاختبارات الميدانية على خط الجبهة.

وأشار تقرير للجيش الألماني إلى أن الطائرات المسيرة HX-2 واجهت صعوبات كبيرة أثناء الاختبارات التي أجراها الفوج الرابع عشر الأوكراني، إذ “كافحت” الطائرة للإقلاع ولم تنفذ سوى 25% من عمليات الإطلاق المخطط لها، بسبب مشكلات ميكانيكية في منصات الإطلاق، فضلاً عن تعرضها للتداخل الإلكتروني وفقدان الاتصال بها. كما لوحظ أن الطائرات لم تكن مزودة بمكونات الذكاء الاصطناعي الضرورية للتحكم الآلي بها.

وكانت هذه الطائرات ممولة من قبل القوات المسلحة الألمانية، حيث أعلن المكتب الاتحادي للتجهيز والمشتريات في نوفمبر الماضي عن نية شراء ما يصل إلى 12 ألف طائرة مسيرة انتحارية بتكلفة إجمالية تبلغ 942 مليون يورو، ودُعيت شركات Stark وHelsing وRheinmetall للمشاركة في المناقصة. ومع ذلك، كشفت مجلة “شبيغل” أن خطة تجهيز لواء من البوندسفير في ليتوانيا بهذه الطائرات بحلول مطلع عام 2027 أصبحت مهددة بسبب المشكلات التقنية التي تواجهها الشركات الثلاث.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات روسية متكررة، حيث أرسلت روسيا مذكرات دبلوماسية إلى الدول المعنية بتحذيرات من عواقب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة موجهة لأوكرانيا ستعتبر أهدافًا مشروعة للقوات الروسية، فيما حذر متحدثو وزارة الخارجية والرئاسة الروسية من أن ضخّ الأسلحة الغربية لن يسهم في تقدم المفاوضات بل سيكون له تأثير سلبي على جهود السلام.

المصدر: بلومبيرغ