بوليتيكو : أوروبا قلقة من تحويل ترامب انتباهه من أوكرانيا إلى غرينلاند

نقل موقع “بوليتيكو” الإخباري عن مسؤولين قولهم إنّ “هناك قلقًا في أوروبا من أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حوّل انتباهه من أوكرانيا إلى غرينلاند”.

وأوضح الموقع أنّ “هوس ترامب باكتساب غرينلاند صرف الانتباه عن أوكرانيا، وحتى أنّه أعاد توجيه الموارد نحو غرينلاند”.

وقال سياسي أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ”بوليتيكو”، إنّ “هذه الخطوات تعقّد جهود أوروبا لخلق جبهة قوية وموحّدة، خاصة وأنّ الولايات المتحدة تسعى بنشاط لتحقيق “اتفاق سلام” ينهي الصراع في أوكرانيا”.

جدير ذكره أنّ غرينلاند هي جزء من الدنمارك، بينما يعلن الرئيس الأميركي بشكل متكرّر عن أنّ “الجزيرة يجب أنْ تصبح جزءً من الولايات المتحدة” بذريعة “أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي”.

المصدر: روسيا اليوم