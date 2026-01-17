ترامب يتهم دولًا أوروبية بلعب «لعبة بالغة الخطورة» بشأن غرينلاند

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، عددًا من الدول الأوروبية بممارسة ما وصفه بـ«لعبة بالغة الخطورة» في ما يتعلق بغرينلاند، التي يطمح إلى ضمّها، معتبرًا أن «السلام العالمي على المحك».

وكتب ترامب، في منشور مطوّل على منصته «تروث سوشال»، أن «الدنمارك والنرويج والسويد وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا توجهت إلى غرينلاند لغرض مجهول»، مضيفًا أن «هذه الدول التي تمارس لعبة بالغة الخطورة قامت بمجازفة غير مقبولة».

وأضاف الرئيس الأميركي: «بعد قرون، حان الوقت لتردّ الدنمارك غرينلاند، فالسلام العالمي على المحك. الصين وروسيا تريدان غرينلاند، والدنمارك عاجزة عن القيام بأي شيء في هذا الصدد».

المصدر: أ.ف.ب.