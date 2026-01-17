بيان توضيحي للجيش اللبناني حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بياناً توضيحياً عن ما يجري تناقله حول “خبر وفاة مواطن بعد التحقيق معه من قبل الجيش”، قائلةً “يهم قيادة الجيش أن توضح أنه، بعد توقيف المواطن المذكور للتحقيق معه، نُقِل إلى المستشفى لدى ظهور عوارض صحية استدعت فحصه طبيًّا، وقد توفي في المستشفى لاحقًا، مع الإشارة إلى أنه قبل تسليم الجثمان لذويه وبعده، تم الكشف عليه من قبل أطباء شرعيين وأصدروا عدة تقارير”.

ودعت قيادة الجيش إلى “عدم تناول هذا الموضوع لما له من خصوصية، وتلفت إلى أن الجيش توسَّعَ في التحقيق بإشراف القضاء المختص للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات في حال وجودها”.

المصدر: الوكالة الوطنية