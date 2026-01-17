أوروبا | الأسهم الأوروبية تتراجع تزامناً مع ضعف أداء أسهم السلع الفاخرة والتعدين

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بفعل الأداء الضعيف ⁠لأسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التعدين، نهاية الأسبوع، عقب بداية موسم نتائج الأعمال، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وانخفضت أسهم شركات التعدين 1.9%، اليوم،بعد أن خفّت حدة التوترات.

ولم يطرأ، أي تغيير يُذكر، على المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي، الذي أغلق عند 614.38 نقطة، مع تراجع المؤشر الفرعي لشركات السلع الفاخرة 3.2%، مسجّلاً أكبر انخفاض يومي له، منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر.

وتراجع سهم “ريتشمونت” السويسرية بنسبة 5.4%، عقب خفض بنك “أوف أميركا” توصيته من شراء إلى حياد، داعياً المستثمرين إلى الانتظار.

وقال مايكل فيلد، المحلل ⁠في صحيفة “مورنينج ستار ” أنّه لم تعد الأسهم الأوروبية رخيصة، إلاّ أنّها ليست باهظة الثمن أيضاً.

وقال أنّه مع ذلك، فإنّ هامش الأمان الذي كان متاحاً ‌للمستثمرين سابقاً، قد ‌اختفى.

وسجّل المؤشر الأوروبي مكاسب، للأسبوع الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أيار/مايو 2025.

كذلك، حقّق المؤشر عدة ارتفاعات قياسية، مدفوعاً بقوة الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية، مع ارتفاع أسعار المعادن النفيسة والنفط الخام، في وقت سابق من الأسبوع، وهذا كلّه يعود سببه إلى التوتر الجيوسياسي المتصاعد بشأن إيران وفنزويلا.

وارتفع المؤشر ‌الفرعي لأسهم شركات الصناعات الدفاعية 1%، مما قلل من خسائر المؤشر الرئيسي.

وقفز ‌سهم شركة “نوفو نورديسك” الدنماركية لصناعة الأدوية 6.5%، بعد أن قال محللون، إنّ أقراص إنقاص ⁠الوزن ويجوفي حققت بداية “مشجعة” بعد إطلاقها هذا الشهر. وارتفع مؤشر الرعاية الصحية 0.6%.

وانخفض سهم “إتش.إس.‌بي.سي” 0.4%.

المصدر: وكالة يونيوز