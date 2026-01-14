سلام تابع أوضاع ومطالب الجامعة اللبنانية منصور طوق : وعدنا بطرح ملف التفرغ في مجلس الوزراء في أقرب وقت

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من رابطة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذي تحدث باسمهم منصور طوق، فقال:”عرضنا مع دولة الرئيس ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية،وابلغنا دولته ان الاجواء ايجابية ووعدنا بان يطرح الملف في اقرب وقت في جلسة مجلس الوزراء لاقراره، ونتيجة هذا اللقاء قررنا التريث في الإضراب بانتظار الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، ولكن في حال تبدلت الاجواء الإيجابية سيتغير موقفنا وسننفذ الاضراب الذي كنا في طور تنفيذه، ونحن سننقل نتائج الاجتماع مع الرئيس سلام الى زملائنا الذين هم في النهاية من يقرر”.

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من “رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية” برئاسة أيمن ماجد، الذي قال:”بحثنا مع الرئيس سلام مطالب الجامعة اللبنانية وسلمناه كتابا يتضمن مطالبنا،وأبرزها زيادة الضعفين الذي يتقاضاه كل موظفي القطاع العام لأننا فقط نتقاضى ١١ ضعفا منذ العام 2023تاريخ صدور المرسوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام