الأربعاء   
   14 01 2026   
   24 رجب 1447   
   بيروت 14:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    لافروف: لا يمكن لأي طرف ثالث أن يغير طبيعة العلاقات بين روسيا وإيران

      أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه “ليس بوسع أي طرف خارجي أن يغير طبيعة العلاقات بين موسكو وطهران”.

      وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الأربعاء، “لا أعتقد أن أي طرف ثالث قادر على تغيير جوهر طبيعة العلاقات بين موسكو وطهران. هذه الطبيعة مبنية على الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي روسيا وإيران، وهي تخدم مصالح الدولتين والشعبين”.

      وردا على سؤال حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بمقدار 25% على الدول التي تتعاون مع إيران، قال لافروف إن “هذه الخطوة توحي بأن واشنطن شريك لا يمكن الاعتماد عليه”.

      وفي السياق، قال “عندما تبدأ الولايات المتحدة بالتجاهل التام لجميع المعايير التي دافع عنها الأمريكيون أنفسهم، مروجين لنموذج أطلقوا عليه اسم العولمة، وعندما يتخلون هم أنفسهم لاحقا عن جميع مبادئهم، فإن هذا يدل بالطبع على أن زملاءنا الأمريكيين يبدون غير جديرين بالثقة – عندما يتصرفون بهذه الطريقة”.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة

      إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة

      مسؤول إيراني: تعليق الاتصالات المباشرة مع واشنطن عقب تهديدات ترامب

      مسؤول إيراني: تعليق الاتصالات المباشرة مع واشنطن عقب تهديدات ترامب

      إيران تدين رفع الرسوم الجمركية على شركائها: خطوة أميركية تعكس العداء للشعب الإيراني

      إيران تدين رفع الرسوم الجمركية على شركائها: خطوة أميركية تعكس العداء للشعب الإيراني