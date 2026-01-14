لافروف: لا يمكن لأي طرف ثالث أن يغير طبيعة العلاقات بين روسيا وإيران

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه “ليس بوسع أي طرف خارجي أن يغير طبيعة العلاقات بين موسكو وطهران”.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الأربعاء، “لا أعتقد أن أي طرف ثالث قادر على تغيير جوهر طبيعة العلاقات بين موسكو وطهران. هذه الطبيعة مبنية على الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي روسيا وإيران، وهي تخدم مصالح الدولتين والشعبين”.

وردا على سؤال حول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بمقدار 25% على الدول التي تتعاون مع إيران، قال لافروف إن “هذه الخطوة توحي بأن واشنطن شريك لا يمكن الاعتماد عليه”.

وفي السياق، قال “عندما تبدأ الولايات المتحدة بالتجاهل التام لجميع المعايير التي دافع عنها الأمريكيون أنفسهم، مروجين لنموذج أطلقوا عليه اسم العولمة، وعندما يتخلون هم أنفسهم لاحقا عن جميع مبادئهم، فإن هذا يدل بالطبع على أن زملاءنا الأمريكيين يبدون غير جديرين بالثقة – عندما يتصرفون بهذه الطريقة”.

المصدر: روسيا اليوم