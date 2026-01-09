“فايننشال تايمز”: الإمارات تستبعد الجامعات البريطانية من منحها وسط توتر مع لندن

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن الإمارات قررت تقييد تمويل دراسة مواطنيها في الجامعات البريطانية، مستبعدةً هذه الجامعات من قائمة المؤسسات المؤهلة للحصول على المنح الحكومية. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين الإمارات والمملكة المتحدة، ويُعد أحدث مؤشر على فتور العلاقات بين البلدين، خصوصًا بعد قرار بريطانيا عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة محظورة.

في يونيو الماضي، نشرت وزارة التعليم العالي الإماراتية قائمة بالجامعات العالمية التي سيتم اعتمادها للمنح الدراسية الحكومية. تضمنت القائمة جامعات من دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا و”إسرائيل” وفرنسا، لكنها استبعدت الجامعات البريطانية، على الرغم من احتضان المملكة المتحدة للعديد من أرقى المؤسسات الأكاديمية عالميًا.

وحسب مصادر مطلعة، يرتبط استبعاد الجامعات البريطانية من القائمة بالمخاوف التي أبداها المسؤولون الإماراتيون بشأن ما يُعتبر خطر انتشار التطرف الإسلامي داخل الحُرم الجامعية في المملكة المتحدة. القرار يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين أبوظبي ولندن توترًا ملحوظًا، في ظل اختلافات حول قضايا سياسية وأمنية.

وتسعى الإمارات من خلال هذه الخطوة إلى تركيز المنح الدراسية في الجامعات التي تُعتبر وفق معاييرها الأكاديمية الأكثر تأهيلًا، في وقت تُعزز فيه الحكومة الإماراتية من جهودها لتطوير النظام التعليمي المحلي.

المصدر: فايننشال تايمز