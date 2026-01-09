امريكا | في سابقة تاريخية.. “ناسا” تقرر إجلاء طاقم من محطة الفضاء الدولية مبكراً لظروف صحية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عودة طاقم بعثة “كرو 11” (Crew 11) من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب تعرض أحد رواد الفضاء لوعكة صحية، في أول عملية إجلاء طبي من نوعها في تاريخ المختبر المداري.

وأكد مدير وكالة ناسا، جاريد آيزاكمان، خلال مؤتمر صحفي، أن القرار اتخذ بالتشاور مع المسؤول الطبي الأول في الوكالة، الدكتور جيه دي بولك، مشدداً على أن “مصلحة الرواد الصحية تقتضي عودة الطاقم قبل الموعد المقرر لمغادرتهم”.

ورغم عدم كشف الوكالة عن هوية الرائد المعني أو طبيعة العارض الصحي، إلا أن المسؤولين أكدوا أن حالة الرائد “مستقرة”، وأن الوعكة لم تكن نتيجة إصابة جسدية أو بسبب عمليات تشغيل المحطة.

من جانبه، أوضح أميت كشاتريا، المدير المساعد في ناسا، أن هذه الخطوة تمثل “أول عملية إجلاء طبي محكومة من المحطة”، مشيداً بكفاءة الطاقم الذي طبق تدريباته للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة بمهنية عالية حتى استقرت الحالة ميدانياً.

ومن المقرر أن تنفصل المركبة “دراغون إنديفور” (Dragon Endeavor) التابعة لشركة “سبيس إكس” عن المحطة في غضون أيام، وعلى متنها الطاقم المكون من: القائدة زينا كاردمان (الولايات المتحدة)، الطيار مايك فينكي (الولايات المتحدة)، كيميا يوي (وكالة الفضاء اليابانية – جازا)، أوليغ بلاتونوف (وكالة الفضاء الروسية – روسكوزموس).

وكان الطاقم قد بدأ مهمته في الأول من أغسطس الماضي، وكان من المفترض أن تستمر رحلتهم لستة أشهر، حيث أنجزوا معظم الأهداف العلمية والعملياتية المقررة.

ولضمان عدم شغور الوجود الأمريكي في المختبر المداري، سيبقى رائد الفضاء الأمريكي كريس ويليامز، الذي وصل إلى المحطة في نوفمبر الماضي عبر مركبة “سويوز” الروسية، لمواصلة العمليات العلمية بجانب رائدي الفضاء الروسيين سيرغي كود سفيرتشكوف وسيرغي ميكاييف.

يُذكر أن هذا الطارئ الصحي أدى إلى إلغاء عملية “سير في الفضاء” كانت مقررة يوم الخميس لكل من فينكي وكاردمان لتحديث أنظمة الطاقة في المحطة التي من المتوقع خروجها من الخدمة بحلول عام 2030.

المصدر: وكالة يونيوز