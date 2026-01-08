الاتحاد الأوروبي يستعد لمواجهة مباشرة مع ترامب حول غرينلاند

ذكر موقع “بوليتيكو”، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي لم يُسمَّ، أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مطالبه المتكررة بشأن غرينلاند.

وقال الدبلوماسي: “يجب أن نكون مستعدين لمواجهة مباشرة مع ترامب… إنه عدواني، ونحن بحاجة إلى أن نكون في حالة تأهب قصوى”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومات الأوروبية، التي كانت سابقًا لا تدرك خطورة تهديدات ترامب بالاستيلاء على غرينلاند، بدأت تدرك الآن جدية الخطاب الأمريكي، وأن المسؤولين يبحثون “بيأس عن خطة” لوقفه.

ويأتي ذلك في وقت يكرر فيه ترامب أن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة نظراً لأهميتها الاستراتيجية، بينما أكد رئيس وزراء غرينلاند السابق موتي إيغيدي أن الجزيرة “غير معروضة للبيع ولن تباع أبداً”.

وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين على ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن غرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءاً من المملكة، لكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياساتها.

المصدر: صحيفة بوليتيكو