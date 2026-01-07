“مفتشو الاقتصاد” في الجنوب سطّروا محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية ومحال مواد غذائية

نفّذت فرق مفتشي مصلحة الاقتصاد في جنوب لبنان جولات ميدانية على محال المواد الغذائية، ومتابعة شكاوى المواطنين على أصحاب مولدات الكهرباء، وسطّرت 8 محاضر ضبط بحق مخالفين، وسحبت 4 عينات من الألبان والأجبان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة: “تضمّنت المخالفات عدم التزام صاحب مولد برسم الاشتراك الثابت الرسمي في الشهابية، وآخر لا يتقيّد بالتسعيرة الرسمية للكيلواط ورسم الاشتراك الثابت في الهلالية”. وتابعت: “أما في ما يخص المواد الغذائية، فقد سُجّل ضبط 6 محال ميني ماركت تبيع الألبان والأجبان الفلّت مخالِفة قرار إلزامية توضيبها وتغليفها”.

وأضافت الوكالة: “تم سحب 4 عينات تُعرض على تطبيق تيك توك على أنها لبن ولبنة وجبنة وتُباع داخل الميني ماركت، وتبيّن أنها مُحضّر غذائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام