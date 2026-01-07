جولات لمفتشي الاقتصاد جنوباً حصيلتها 8 محاضر ضبط وسحب أربع عينات من الألبان والاجبان

انطلقت فرق مفتشي مصلحة الاقتصاد في الجنوب مع بداية العام الجديد إلى تنفيذ جولات ميدانية على محال المواد الغذائية ومتابعة شكاوى المواطنين على أصحاب مولدات وجاءت حصيلتها تسطير 8 محاضر ضبط بحق مخالفين وسحب 4 عينات من الالبان والاجبان .
وتضمنت المخالفات : عدم التزام صاحب مولد برسم الاشتراك الثابت الرسمي في الشهابية، وآخر لا يتقيد بالتسعيرة الرسمية للكيلواط ورسم الاشتراك الثابت في الهلالية
أما في ما خص المواد الغذائية فقد سجل 6 محال ميني ماركت تبيع الالبان والاجبان الفلت مخالفة قرار الزامية توضيبها وتغليفها .
وتم سحب اربع عينات تعرض على تطبيق “تيك توك” على انها لبن ولبنة وجبنة و تباع داخل الميني ماركت وتبين انها محضر غذائي .
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام