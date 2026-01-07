الأربعاء   
    رغم اعتراضات اللبنانيين على قانون الفجوة المالية.. واشنطن ترحب بما سمتها خطوات “إصلاحية” لحكومة سلام

    في تدخلٍ يضافُ الى سلسلةِ تدخلاتٍ امريكيةٍ في الشؤونِ الداخليةِ اللبنانية رحبت الولاياتُ المتحدةُ الأميركيةُ بما اعتبرتها خطواتٍ إصلاحيةً تتخذُها حكومةُ الرئيسِ نواف سلام بما في ذلك موافقةُ مجلسِ الوزراءِ على مشروعِ قانونِ الفجوة المالية.

    واعتبرت أن هذه الخطواتِ تسهمُ في عودةِ ثقةِ المؤسساتِ الماليةِ الدولية، بما فيها البنكُ الدوليُ وصندوقُ النقدِ الدولي، في الاقتصاد اللبناني وتُساعدُه على التعافي، وأضافت في بيانٍ وزعتهُ السفارةُ الامريكيةُ في بيروت ان ذلك من شأنه أيضا أن يعيدَ الثقةَ في النظام المصرفي اللبناني.

    المصدر: موقع المنار

