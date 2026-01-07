الأربعاء   
    الرئيس الكولومبي: لن نعطي ترامب فحمًا أو نفطًا

      قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن السيطرة على موارد النفط والفحم في أمريكا اللاتينية تمثل الهدف النهائي للعمليات العسكرية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي في المنطقة، مؤكدًا: “لن نعطي الفحم أو النفط لدونالد ترامب”.

      وأضاف بيترو في رسالة على منصة “إكس” أن الرئيس الأمريكي يمتلك “عقلًا عفا عليه الزمن”، وأنه ينظر إلى الباحثين الحقيقيين عن الحرية على أنهم مهربون، بسبب رفضهم تزويده بالموارد الطبيعية.

      ووصف بيترو ترامب بأنه رمز للرأسمالية العالمية التي تقود البشرية إلى الدمار نتيجة الجشع المفرط، مشبهًا فريقه بمنقبي الذهب في فترة تأسيس الولايات المتحدة.

      كما نفى الرئيس الكولومبي وجود عصابة مخدرات يقودها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلاً: “لقد اختطفوا مادورو للسيطرة على نفط فنزويلا”. وأضاف أن الأمريكيين والصهاينة هما الجماعتان الوحيدتان في العالم اللتان تعتبران نفسيهما “الشعب المختار”.

      المصدر: وكالة مهر للانباء

