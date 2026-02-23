كولومبيا تؤكد قانونية شحنة نفط لكوبا اعترضتها واشنطن

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن ناقلة النفط التي اعترضتها الولايات المتحدة في البحر الكاريبي كانت محملة بشحنة نفط كولومبية قانونية، نافياً ارتكاب أي مخالفة.

وأوضحت السلطات الكولومبية أن السفينة التي ترفع علم ليبيريا، والمعروفة باسم “أوشن مارينر”، كانت قد غادرت البلاد على متنها شحنة نفطية، وكان وجهتها المعلنة جمهورية الدومينيكان، مؤكدة أن عملية التحميل تمت من قبل شركة خاصة وبما يتوافق مع القانون.

وقال بيترو عبر حسابه على منصة “إكس”: “لا توجد مخالفات كولومبية، لا بالعلن ولا بالسر”، مشيراً إلى أن الناقلة خضعت لكافة إجراءات الجمارك قبل مغادرتها، وأن قيمة العقد تبلغ 6.9 مليون دولار.

وأضاف الرئيس الكولومبي أن النقل الحر للنفط في منطقة البحر الكاريبي يتم وفق القوانين، داعياً الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها تجاه كوبا.

وأظهر تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” استناداً إلى بيانات التتبع البحري أن السفينة أعلنت في البداية أنها متجهة إلى جمهورية الدومينيكان، لكنها انحرفت مرتين عن مسارها وحاولت التوجّه نحو كوبا قبل اعتراضها من قبل خفر السواحل الأمريكي.

وكانت سفينة “أوشن مارينر” قد نجحت في يناير الماضي في توصيل شحنة نفط إلى كوبا انطلاقاً من المكسيك.

